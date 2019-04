Trump siger farvel til minister med ansvar for grænsen

Den amerikanske minister for national sikkerhed, Kirstjen Nielsen, trækker sig fra sin post. Det bekræfter USA's præsident, Donald Trump, på Twitter.

Det er angiveligt præsidentens utilfredshed med Nielsens indsats på asyl- og immigrationsspørgsmålet, der er årsagen, skriver tv-stationen CBS.

- Kirstjen Nielsen forlader sin position, og jeg takker hende for hendes tjeneste, skriver Trump på Twitter.

Han meddeler samtidig, at han har udpeget den nuværende chef for de amerikanske told- og grænsemyndigheder, Kevin McAleenan, som fungerende minister.

Nielsen har været USA's minister for national sikkerhed siden december 2017. Under hendes ledelse har ministeriet haft ansvar for at eksekvere flere af Trumps mere kontroversielle politiske beslutninger - herunder den foreslåede mur langs grænsen til Mexico.

Hun har også skullet forsvare administrationens beslutning om at adskille flygtninge- og immigrantbørn fra deres forældre.

Demokraterne i Kongressen har i flere omgange indkaldt Nielsen til høringer angående Trumps asyl- og immigrationspolitik.

Så sent som sidste måned skulle hun svare på kritiske spørgsmål om Trumps gentagende forsøg på at skaffe finansiering af grænsemuren.

Flere amerikanske medier beskriver, at forholdet mellem Nielsen og Trump har været præget af konflikt fra hendes tiltrædelse i 2017, og præsidenten har gentagende gange udtalt sig negativt om hendes indsats.

Der har tidligere været meldinger om, at hun ville trække sig senest omkring årsskiftet, skriver Wall Street Journal. Men det til trods har Nielsen offentligt støttet både præsidenten og hans politiske linje.

Trump har kaldt situationen langs grænsen for en national krise og erklærede tidligere på året en nødretstilstand for at sikre midler til grænsekontrol.

I sidste uge truede han således med helt at lukke grænsen til Mexico, hvis ikke Kongressen går med til at ændre lovgivningen og fjerne juridiske "smuthuller".