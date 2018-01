Trump opfordrer til sammenhold i tale om USA's tilstand

Præsident Donald Trump opfordrede til forsoning i sin første State of the Union-tale til Kongressen.

Donald Trump holdt natten til onsdag dansk tid den traditionsrige tale State of the Union, der er præsidentens tale til Kongressen om landets tilstand.

Trump åbnede talen med et resume af det forgangne år, herunder orkaner i Florida og Texas og skovbrande i Californien.

- Vi klarede os igennem oversvømmelser, brande og storme. Og gennem det hele har vi set skønheden i Amerikas sjæl og stålet i Amerikas rygsøjle, indledte Trump den 80 minutter lange tale.

- Til alle, der stadig er ved at komme sig i Texas, Florida, Louisiana, Puerto Rico, Jomfruøerne, Californien og andre steder: Vi er med jer. Vi elsker jer, og vi vil komme igennem dette sammen.

Det var ventet, at præsidenten ville opfordre til samling af partierne og tale om landets fremtid som én amerikansk familie.

- Jeg rækker hånden ud for at samarbejde med medlemmer af begge partier - Demokraterne og Republikanerne - for at beskytte vores borgere, uanset baggrund, farve eller tro.

- I aften beder jeg alle se bort fra vores forskelligheder og søge fælles fodslag og skabe det sammenhold, der er nødvendigt for at levere de resultater, vi har lovet befolkningen, lød det fra præsidenten.

- Lad os se i øjnene, at vores land er stærkt, fordi vores folk er stærkt.

Det var også ventet, at Donald Trump ville bruge talen til at fokusere på sine sejre i Det Hvide Hus.

- Dette er vores nye amerikanske øjeblik. Der har aldrig været et bedre tidspunkt at begynde at leve den amerikanske drøm.

Han roste flere gange den skattereform, der blev vedtaget før jul, og kaldte den "den største reform i amerikansk historie".

- Vores massive skattelettelser er kommet middelklassen og små virksomheder til gode.

- Siden vi vedtog skattelettelserne, er de allerede kommet tre millioner arbejdstagere til gode. For mange af dem handler det om tusindvis af dollar.

State of the Union-talen falder samtidig med, at nye meningsmålinger har afsløret rekordlav opbakning til Donald Trump som præsident.