Trump opfordrer Husets nye formand til at indgå budgetaftale

USA's præsident, Donald Trump, opfordrer den kommende formand for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, til at indgå en budgetaftale.

Det skriver Reuters.

Dele af statsapparatet i USA har siden 22. december været nedlukket, fordi Trump og Kongressen ikke kan blive enige om en finanslov for 2019.

Uenigheden drejer sig om den mur, som Trump ønsker at opføre langs grænsen mellem USA og Mexico for at forhindre immigranter i at komme ulovligt ind i USA.

Demokraterne nægter at acceptere Trumps krav om at bruge milliarder af dollar på sådan en foranstaltning.

Men hele debatten om "grænsesikkerhed, muren og nedlukning" er, mener Donald Trump, et dårligt udgangspunkt for Nancy Pelosi, når hun torsdag overtager posten som formand for Repræsentanternes Hus.

Det skriver han tirsdag i et tweet, som rundes af med et "Skal vi indgå en aftale?"

Demokraterne sikrede sig ved midtvejsvalget i efteråret flertallet i Repræsentanternes Hus. Republikanerne har fortsat et flertal i Kongressens andet kammer, Senatet.