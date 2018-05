Trump og Kim Jong-un er fortsat på topmødekurs

Et historisk topmøde mellem USA's præsident og Nordkoreas leder er tilbage på skinner.

USA's præsident, Donald Trump, siger natten til søndag dansk tid, at drøftelserne om et topmøde med Nordkoreas Kim Jong-un den 12. juni forløber "rigtig, rigtig godt", skriver Reuters.

- Det går fint fremad. Vi kigger på den 12. juni i Singapore. Det har ikke ændret sig, siger Trump ifølge flere nyhedsbureauer.

Det er anden dag i træk, at den amerikanske præsident taler bekræftende om de ellers omtumlede planer for topmødet.

Torsdag aflyste Trump ellers sit møde med Kim Jong-un med en begrundelse om Nordkoreas "åbenlyse fjendtlighed".

Men der gik ikke mere end 24 timer, før Trump skiftede holdning.

Det skete i et tweet fredag, hvor han skrev, at USA havde "meget produktive samtaler med Nordkorea" om alligevel at gennemføre topmødet.

På Den Koreanske Halvø er optimismen også stigende.

På et møde lørdag mellem Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og Kim Jong-un drøftede de to ledere det mulige topmøde.

De to koreanske ledere mødtes lidt nord for grænsen mellem de to lande.Det var anden gang på to måneder, at de mødtes.

Søndag oplyser den sydkoreanske præsident, at Kim Jong-un på det to timer lange møde sagde, at han villig til at møde Trump og håber, at parterne bliver enige om at afslutte årtiers fjendskab, skriver AP.

- Kim udtrykte sin intention om at sætte en stopper for en krigs- og konfrontationsfyldt historie ved at holde et vellykket topmøde og samarbejde for fred og velstand, fortæller Moon.

Kim Jong-un gentog også, at han er indstillet på en "fuldstændig atomafrustning af Den Koreanske Halvø".

Kort før Trumps aflysning torsdag havde det nordkoreanske styre bekræftet, at et atomanlæg i Punggye-ri var blevet destrueret. Styret kaldte det et "skridt mod global atomafrustning".