Trump nedtoner Nordkoreas seneste missilaffyringer

USA's præsident, Donald Trump, nedtoner betydningen af Nordkoreas seneste prøveaffyringer af missiler.

- Det var kortrækkende (missiler, red.), og jeg anser det overhovedet ikke som et tillidsbrud, siger Trump i et interview med Politico.

Trump tilføjer dog, at på et tidspunkt kan det godt være, at han vil opfatte den slags våbenøvelser som et brud på den tillid, han har opbygget med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

- Men ikke på nuværende tidspunkt, fastslår han.

Lørdag i sidste uge og igen torsdag testede Nordkorea angiveligt kortrækkende missiler, som blev affyret ud over havet i østlig retning.