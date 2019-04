Trump nægter kendskab til Assange efter anholdelse

Donald Trump blev under præsidentkampagnen i 2016 citeret for, at han "elsker WikiLeaks". Nu nægter han.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, tager afstand fra WikiLeaks, efter han tidligere har hyldet organisationen under valgkampen i 2016.

- Jeg ved ikke noget om WikiLeaks. Det er ikke noget for mig, sagde Donald Trump på et pressemøde torsdag lokal tid.

Pressemødet blev afholdt i forbindelse med Sydkoreas præsidents besøg i Washington D.C.

Udtalelsen falder, efter at WikiLeaks-stifter Julian Assange blev anholdt på Ecuadors ambassade i London.

WikiLeaks kom i verdens søgelys i juni 2010. Det skete, da den offentliggjorde omkring 90.000 hemmeligholdte dokumenter. Størstedelen af dem handlede om amerikanernes krig i Afghanistan.

Under Trumps valgkamp i 2016 roste den nuværende præsident WikiLeaks. Særligt var han begejstret for dokumenter fra det Demokratiske Parti, som handlede om den påståede russiske indsats for at påvirke valget til Trumps fordel.

Dokumenterne var nemlig yderst skadelige for Trumps dengang største rival, Hillary Clinton.

En optælling af nyhedsbureauet AP viser, at Donald Trump mindst 100 gange under sin valgkamp roste WikiLeaks.

- WikiLeaks, jeg elsker WikiLeaks, sagde Trump under et valgmøde i Pennsylvania.

- WikiLeaks er et skattefund, sagde Trump i Michigan.

- Jeg elsker at læse WikiLeaks, sagde han i Ohio.

Men efter anholdelsen af australieren Assange er Trump vendt på en tallerken.

- Jeg ved, at WikiLeaks har noget med Julian Assange at gøre, men jeg ved virkelig ikke noget om ham, sagde Trump videre på pressemødet torsdag.

Assange har opholdt sig på Ecuadors ambassade i London i knap syv år i frygt for at blive udleveret til USA. Ecuador gav Assange statsborgerskab i januar.

Det var et mislykket forsøg på at sikre ham diplomatisk immunitet, så han kunne forlade ambassaden i London uden at blive anholdt af de britiske myndigheder.

Det var britisk politi, der anholdt Assange torsdag efter anmodning fra USA. Assange står til maksimalt fem års fængsel i USA for forsøg på at hacke en regeringscomputer. Sagen skal for retten den 12. juni.

FN's menneskeretsdomstol har fredag udtalt, at de henviser til, at Assanges rettigheder bliver overholdt.