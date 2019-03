Trump-modstander bliver anholdt i New York

Michael Avenatti blev i 2018 kendt som den tidligere pornoskuespiller Stormy Daniels' advokat i en sag mod USA's præsident, Donald Trump.

Tirsdag blev Avenatti imidlertid selv anholdt i New York, skriver flere medier.

Han er sigtet af statsanklagere i to separate sager i henholdsvis Californien og New York, skriver blandt andet mediet The Hill.

Californiske statsanklagere sigter ham for at have svindlet sig til klienters penge, som han angiveligt har brugt til at afbetale personlig gæld såvel som forbrug.

I New York er han sigtet for et afpresningsforsøg mod sportsudstyrsgiganten Nike.

Geoffrey Bermen, statsanklager i New Yorks sydlige distrikt, forklarede ved en pressekonference mandag, hvordan den angivelige afpresning skal have fundet sted.

Blandt andet beskrev Bermen, at statens efterforskere har optaget et opkald, hvor Micheal Avenatti truer en af Nikes jurister med at bruge sin offentlige indflydelse til at skade selskabets omdømme:

- Jeg vil tage 10 milliarder dollar fra din klients markedsandel. Jeg siger det sgu ikke for sjov, skal Avenatti angiveligt have sagt ifølge radiostationen NPR.

Konkret truede Micheal Avenatti med at fuldbyrde en pressekonference, som han via Twitter teasede for mandag, inden han altså blev anholdt.

Han skal have bedt om 10 millioner dollar for sin tavshed ifølge statsanklager Geoffrey Bermen, skriver The Hill.

I sit tweet hævder Avenatti at kunne afsløre "en stor skandale inden for high school og college basketball", som skulle strække sig til Nikes øverste ledelse.

Micheal Avenatti blev en meget populær gæst på amerikansk tv i 2018.

Han brugte sin rolle som advokat for den tidligere pornoskuespiller Stormy Daniels til at rette skarp kritik mod Donald Trumps moralske karakter.

Ifølge The Hill optrådte han på kanalerne både CNN og MSNBC mere end 200 gange i 2018.

I starten af februar blev Avenatti frikendt i en sag, hvor han siden november 2018 var mistænkt for hustruvold mod sin ekskæreste Mareli Miniutti. Han nægtede sig skyldig i alle anklager.