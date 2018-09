Trump mindes 11. september ved at hylde Flight 93

Den amerikanske præsident, Donald Trump, vil tirsdag mindes angrebet 11. september 2001 ved at deltage i en hyldest på en mark i delstaten Pennsylvania for passagererne på Flight 93.

Datoen 11. september vil mange forbinde med de tre fly, som det lykkedes flykaprere at flyve ind i de to World Trade-tårne i New York og Pentagon nær Washington, D.C. Angrebet kostede næsten 3000 mennesker livet.

Bag angrebet stod Osama bin Laden og al-Qaeda. Førstnævnte blev dræbt af amerikanske specialstyrker i 2011.

I år har Donald Trump valgt at mindes det nationale traume ved at hylde passagererne på det fjerde fly, som det lykkedes al-Qaeda at kapre: Flight 93.

Om bord på flyet var cirka 40 passagerer og besætningsmedlemmer. Efter flyet blev kapret, talte flere passagerer med deres familiemedlemmer, som kunne berette om de andre kaprede flys skæbne 11. september.

På Flight 93 besluttede passagererne derfor at gøre modstand mod flykaprerne.

De lykkedes ikke med deres forsøg på at genvinde kontrollen med flyet, men det lykkedes dem at tvinge flyet til at styrte ned i en mark i delstaten Pennsylvania og ikke i Kongressen, som målet angiveligt var.

Donald Trump, der på daværende tidspunkt var byggematador i New York, befandt sig 6,5 kilometer fra angrebet i sit hovedkvarter Trump Tower.

Han har tidligere kritiseret den daværende præsident, George W. Bush, for ikke at evne at beskytte USA mod angrebet.

Han har også tidligere udtalt, at tusindvis af muslimer "jublede" i Jersey City i delstaten New Jersey på den anden side af Hudson-floden, da World Trade-tårnene kollapsede i New York.

Ingen avisudklip eller tv-billeder fra dengang underbygger den påstand.