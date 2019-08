Trump har delt et billede af en grønlandsk bygd på Twitter, hvor der er redigeret et højhus af guld ind.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, lover ikke at bygge et Trump-tower i Grønland. Det skriver Trump på det sociale medie Twitter.

Her deler præsidenten et billede af en bygd i Grønland, hvor der er redigeret et højhus af guld med navnet "Trump" på toppen ind i billedet.

- Jeg lover ikke at gøre dette ved Grønland, skriver præsidenten natten til tirsdag dansk tid.

Trump bekræftede i weekenden, at han er interesseret i Grønland ud fra et "strategisk" synspunkt.

- Det er noget, vi har talt om. Danmark ejer det principielt. Vi er allierede med Danmark, og vi beskytter Danmark, så idéen blev drøftet, og jeg synes bestemt, at det strategisk lyder spændende, sagde præsiden søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kom, efter at præsidentens økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, sagde, at Trump-administrationen var i færd med at undersøge et muligt køb af verdens største ø.

Ifølge Kudlow var præsidenten interesseret i et køb - blandt andet fordi Grønland har mange værdifulde mineraler og spiller en vigtig strategisk rolle.

Trump har dog sagt, at eventuelle planer om et køb "ikke ligger øverst på dagsordenen".

Statsminister Mette Frederiksen (S) var søndag i Grønland. Her understregede hun, at Grønland ikke er til salg.