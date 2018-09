Trump kalder Watergate-journalists afsløringer for bedrag

Donald Trump, hans stabschef og den amerikanske forsvarsminister siger, at ny, afslørende bog er fuld af løgn.

USA's præsident, Donald Trump, har tirsdag aften svaret igen, efter at en række opsigtsvækkende afsløringer er kommet frem i forbindelse med udgivelsen af bogen "Frygt".

Bogen handler om Trump og er skrevet af den berømte Watergate-journalist Bob Woodward, der var med til at vælte præsident Richard Nixon.

I bogen er der blandt andet passager, hvor Trumps stabschef, John Kelly, og forsvarsminister Jim Mattis kritiserer præsidenten. Men ifølge Trump er citaterne "bedrag og et svindelnummer over for offentligheden".

Det skriver den amerikanske præsident på Twitter.

Her tweeter han også udtalelser fra både Kelly og Mattis, der begge nægter at have ytret de kritiske holdninger til Trump.