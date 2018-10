Trump gør nar af Christine Ford foran hujende tilhængere

USA's præsident, Donald Trump, fremførte tirsdag sin egen lille version af en meget omtalt afhøring af professor Christine Ford.

Det skete tirsdag ved et vælgermøde i Mississippi ifølge NBC News.

Ford anklager højesteretsnominerede Brett Kavanaugh for at have forgrebet sig på hende i forbindelse med en fest tilbage i 1980'erne.

Den 51-årige psykologiprofessor blev torsdag afhørt i Senatets retsudvalg.

Her sagde hun blandt andet, at hun drak en enkelt øl, den aften hvor Kavanaugh skal have begået et seksuelt overgreb mod hende.

- Jeg fik én øl, lød det tirsdag fra Trump, der imiterede Fords svar.

- Hvordan kom du hjem?, sagde Trump med ny stemme.

- Det husker jeg ikke.

- Hvordan kom du derhen?

- Det ved jeg ikke.

- Hvor foregik det?

- Det husker jeg ikke.

- Hvor mange år siden var det?

- Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, sagde Trump, inden forsamlingen i Landers Center i Southaven, Mississippi, afbrød præsidentens enmandsforestilling med begejstrede tilråb og klapsalver.

Umiddelbart efter sidste uges høring udtalte Trump ellers, at han anså Ford som et "troværdigt vidne". Men ved tirsdagens vælgermøde virkede han til at være mere bekymret for den anklagede Brett Kavanaugh.

- En mands liv er ødelagt, lød det fra Trump.

- De ødelægger folk. De er virkelig ondskabsfulde personer, sagde han om de personer, der er gået imod Kavanaugh.

Kavanaugh er nomineret til den prestigefulde og magtfulde post som højesteretsdommer i USA. Hvis han bliver udnævnt, kan han sidde på posten hele livet, eller indtil han selv trækker sig.

Han blev fredag godkendt i Senatets retsudvalg efter den opsigtsvækkende høring torsdag. Det skete med stemmerne 11 mod 10.

Anklager fra Ford og en række andre kvinder har dog udskudt den endelige afstemning i det fulde senat.

FBI har således iværksat en undersøgelse af Kavanaugh. Den ventes at blive færdiggjort i denne uge, og først herefter skal Senatet stemme.