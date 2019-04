Trump frikendte sig selv - nu frigives Rusland-rapport

Knap fire uger efter at USA's præsident, Donald Trump, erklærede sig frikendt, vil amerikanerne torsdag for første gang selv kunne læse, hvad den særlige anklager Robert Mueller er nået frem til i sin rapport om muligt samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen i valgåret 2016.

Selv om Trump erklærede sig frikendt, så har der været en udbredt mistanke om, at det ikke dækker hele sandheden.

Frikendelsen stod ellers at læse i det fire sider lange resumé af den cirka 400 sider lange rapport, som justitsminister William Barr offentliggjorde 24. marts. Her hed det, at Trump ikke samarbejdede med Rusland.

Men der kan stadig være detaljer i rapporten, som kan bringe Trump i problemer. Det gælder især spørgsmålet, om han og hans folk forsøgte at lægge hindringer i vejen for Muellers arbejde.

Mueller skrev i sin rapport, at han ikke ville tage stilling til, om der skulle rejses sigtelser for obstruktion. Det konkluderede Barr i sit resume, at der ikke var.

Men mange af Trumps kritikere er ikke overbevist. Og hvis der findes rygende pistoler i rapporten, så ville det i yderste fald kunne ende med en rigsretssag mod præsidenten.

Justitsminister Barr holder 15.50 dansk tid et pressemøde før offentliggørelsen af rapporten. Mellem klokken 17 og 18 dansk tid får medlemmer af Kongressen udleveret en cd med rapporten. Den vil være med overstregninger i visse passager.

På et tidspunkt herefter vil rapporten blive lagt ud på den særlige anklagers hjemmeside, så alle kan læse den redigerede rapport. Men der er intet præcist tidspunkt, skriver The New York Times.