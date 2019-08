Trump forsvarer afsløring af muligt spionfoto fra Iran

USA's præsident, Donald Trump, kritiseres for på Twitter at have offentliggjort et foto, som menes at være taget af en amerikansk spionsatellit over Iran.

Det sort-hvide foto viser angiveligt et raketaffyringscenter i nordlige Iran, hvorfra en opsendelse af en satellit torsdag endte galt.

På billedet ses en brandskadet affyringsrampe.

Trump skriver i tweetet, at USA ikke var indblandet i den "katastrofale ulykke under de afsluttende forberedelser til opsendelse" af en satellit. Trump nævner også navnet på det sted i Iran, hvor hændelsen fandt sted.

Senere fredag forsvarede Trump over for journalister i Det Hvide Hus, at han havde delt billedet på Twitter.

- Vi havde et foto. Jeg sendte det ud, og det er jeg fuldstændig i min ret til at gøre, sagde han.

En iransk embedsmand har oplyst, at en raket torsdag eksploderede kort før affyring. USA har også meddelt, at Iran har mistet en satellit i et mislykket forsøg på opsendelse.

- Jeg ønsker Iran alt det bedste og held og lykke med at finde ud af, hvad der skete, skriver Trump på Twitter.

En kilde i det amerikanske forsvarsministerium siger til tv-stationen CNBC, at fotografiet var vedlagt en efterretningsbriefing, som Trump fik fredag.

Patrick Eddington, der tidligere har analyseret satellitbilleder for efterretningstjenesten CIA, vurderer, at der er tale om et foto fra en amerikansk spionsatellit.

Og den slags billeder er ikke tiltænkt hverken offentligheden i USA eller andre steder, understreger han.

- Hvis præsidenten har tweetet et billede, der er stemplet som fortroligt, så er det uden tvivl en nyhed, som vil glæde vores modstandere, siger Patrick Eddington, som nu har en forskerstilling hos tænketanken Cato Institute.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, har ikke kommenteret Trumps tweet.

USA har tidligere advaret Iran mod affyring af raketter. Amerikanerne er nervøse for, at teknologien til at bringe satellitter i kredsløb kan gøre Iran i stand til at udvikle ballistiske missiler, som kan bære atomsprænghoveder.

Styret i Teheran har afvist en amerikansk påstand om, at satellitprogrammet er et dække for udvikling af ballistiske missiler.