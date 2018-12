USA's præsident, Donald Trump, erklærer sejr over Islamisk Stat (IS) i Syrien og trækker alle amerikanske soldater hjem fra det krigshærgede land.

Det siger Trump onsdag i en video lagt på det sociale medie Twitter.

- Vi vandt. Vi har slået dem, og vi har slået dem grundigt. Vi har taget landet tilbage, siger han blandt andet i videoen med henvisning til den militante bevægelse IS.

- Så vores drenge, vores unge kvinder, vores mænd - de kommer alle sammen hjem, og de kommer hjem nu, tilføjer præsidenten.

Meldingen kommer, efter at Det Hvide Hus tidligere onsdag kunne meddele, at USA er begyndt at trække tropper hjem fra Syrien.

Flere medier rapporterede i den forbindelse, at alle 2000 amerikanske tropper vil blive hentet hjem.

Det kunne Det Hvide Hus dog ikke bekræfte tidligere på dagen.

Men nu bliver meldingerne altså bekræftet af præsidenten selv.

- De er ved at blive klar. I vil se dem snart. De er fantastiske amerikanske helte, siger Donald Trump i videoen.

Den endelige beslutning, om at trække de amerikanske soldater hjem fra Syrien, blev ifølge embedsmænd truffet tirsdag.

En komplet tilbagetrækning kan ifølge nyhedsbureauet AP få store geopolitiske konsekvenser i regionen.

Blandt andet vil skæbnen for de amerikanskstøttede kurdere, der i årevis har kæmpet mod IS, være usikker. Ikke mindst fordi det vurderes, at tusindvis af IS-krigere stadig befinder sig i Syrien.

En amerikansk embedsmand bekræfter over for nyhedsbureauet AFP, at samtlige amerikanske soldater vil blive trukket ud.

- Alle betyder alle, svarer han på spørgsmålet om, hvorvidt der reelt er tale om en komplet tilbagetrækning.

Trump har tidligere luftet planerne om at trække tropperne ud af Syrien. Men både rådgivere og internationale allierede har gentagne gange advaret ham imod det.