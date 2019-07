Trump efter Muellers høring: En god dag for Republikanerne

USA's præsident, Donald Trump, erklærer sig selv for renset efter særlig anklager Robert Muellers vidneudsagn for Kongressen onsdag.

Trump kalder det en "ødelæggende" dag for Demokraterne, som ifølge ham har blotlagt Rusland-efterforskningen som en årelang "heksejagt".

Det siger præsidenten til journalister på vej om bord på sin helikopter, "Marine One".

Ifølge Trump var Robert Mueller "forfærdelig" under sit vidneudsagn for først retsudvalget og dernæst efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.

- Vi havde en god dag i dag, siger Trump ifølge The New York Times.

- Dette var en ødelæggende dag for Demokraterne.

- Demokraterne havde ingenting. Og nu har de mindre end ingenting. Jeg tror, de kommer til at tabe valget i 2020 meget stort, siger Trump med henvisning til det amerikanske præsidentvalg i november 2020.

Robert Mueller var onsdag indkaldt for Kongressen for at svare på spørgsmål om sin rapport om russisk indblanding i præsidentvalget i 2016.

Under sit vidneudsagn gentog Mueller, at hans rapport ikke har frifundet præsident Donald Trump for at forhindre rettens gang.

Den tidligere FBI-chef Mueller fastslog også, at Rusland blandede sig i valgkampen, og at det var alvorligt.

- Lad mig sige én ting til klart. I løbet af min karriere har jeg set en række udfordringer mod vores demokrati. Den russiske regerings bestræbelser på at blande sig i vores valg var den værste, sagde Mueller onsdag.