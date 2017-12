Trump beskylder Kina for at forsyne Nordkorea med olie

USA's præsident, Donald Trump, beskylder Kina for at underminere det internationale samfunds forsøg på at få Nordkorea til at indstille sine missil- og atomaktiviteter.

- Taget på fersk gerning. Meget skuffet, over at Kina tillader olie at komme ind i Nordkorea. Der kommer aldrig en fredelig løsning på Nordkorea-problemet, hvis det her fortsætter, skriver Trump i et tweet torsdag.

Udfaldet mod Kina kommer, efter at en sydkoreansk avis tidligere denne uge afslørede, at kinesiske skibe i åben sø har overført olie til nordkoreanske fartøjer.

Avisen citerede personer i den sydkoreanske regering for, at amerikanske spionsatellitter siden oktober har observeret omkring 30 af den slags lastninger til havs mellem fartøjer fra Kina og Nordkorea.

Fra officiel side har USA ikke bekræftet oplysningerne.

Men den amerikanske regering er informeret, siger en kilde i udenrigsministeriet i USA's hovedstad, Washington.

- Vi har bevis på, at nogle af de fartøjer, som er involveret i disse aktiviteter, er ejet af selskaber fra flere lande. Deriblandt Kina, siger kilden på betingelse af anonymitet til Reuters.

Ansporet af USA er en bølge af FN-sanktioner rullet ind over Nordkorea det seneste halve år. Det er sket som reaktion på det kommunistiske lands mange testaffyringer af ballistiske missiler og bestræbelser på at blive en atommagt.

Målet med sanktionerne er at svække den nordkoreanske økonomi ved at afskære eksportindtægter og begrænse landets muligheder for at importere vigtige råvarer. Især olie.

Donald Trump har flere gange understreget nødvendigheden af fuld opbakning fra Kina. Kineserne er suverænt Nordkoreas største samhandelspartner.

Så sent som 22. december støttede Kina i FN's Sikkerhedsråd nye sanktioner mod Nordkorea.

Sanktionerne reducerer salget af raffinerede olieprodukter til Nordkorea med 90 procent. Dermed kan Nordkorea kun importere op til 500.000 tønder om året. Tidligere lå antallet på to millioner.

Det samme med råolie. Her blev Nordkoreas årlige import begrænset til fire millioner tønder. Desuden forpligtede FN's Sikkerhedsråd sig til yderligere reduktioner, hvis Nordkorea gennemfører en ny missil- eller atomtest.