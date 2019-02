Trump afviser handelssamtaler med Kinas præsident før 1. marts

USA's præsident, Donald Trump, vil ikke mødes med Kinas præsident, Xi Jinping, før tidsfristen for våbenhvilen i handelsstriden mellem de to lande udløber 1. marts.

Det oplyser Trump torsdag, da han adspurgt af journalister i Det Ovale Værelse svarede: "Nej".

Tidligere på måneden har en kinesisk handelsdelegation været i Washington for at forhandle en aftale på plads, der skal afslutte handelsstriden.

Efter møderne meldte både Trump og den kinesiske delegation om "vigtige fremskridt".

Trump sagde efterfølgende, at han forventede at mødes med Kinas præsident for at fortsætte forhandlingerne. Han vurderede, at op til flere møder på præsidentniveau kunne blive nødvendige for at nå frem til en aftale.

Men torsdag afviser Trump, at han vil mødes med Xi Jinping, inden den 1. marts.

Trump og Xi blev i december enige om at give hinanden 90 dage til at forhandle sig frem til en løsning på striden og dermed undgå en eskalering af handelsstriden mellem to af verdens største økonomier.

Dermed blev Trumps tidligere varslede toldstigning på kinesiske varer, som skulle være trådt i kraft den 1. januar, udsat til begyndelsen af marts.

Meldingen fra Trump sætter en dæmper på håbet om en snarlig løsning på handelsstriden, hvilket allerede torsdag har sat sine spor på de amerikanske aktiemarkeder.

Adspurgt, hvorvidt Trump vil mødes med Xi efter tidsfristens udløb, svarer Trump mere vævende:

- Ikke endnu. Måske. Nok for tidligt.

Efter planen rejser Trump til Asien i slutningen af februar for at deltage i et topmøde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Der har været spekulationer om, hvorvidt Trump ville mødes med Xi Jinping i den forbindelse.

Selv om det ikke er tilfældet, er et møde fortsat på tegnebrættet, oplyser Larry Kudlow, der er økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus.

- De to præsidenter vil mødes på et tidspunkt, det har Trump sagt. Men for øjeblikket er den plan længere ude i fremtiden, siger han.