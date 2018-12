Trump afslår at have instrueret advokat til lovbrud

Præsident Donald Trump afslår at skulle have instrueret sin tidligere advokat Michael Cohen i at begå lovbrud.

- Han var advokat, og han bør kende loven, siger præsidenten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Trumps tidligere advokat blev onsdag idømt tre års fængsel for blandt andet skatteunddragelse og for at have løjet for Kongressen.

Derudover skal han også have betalt to kvinder - en af dem er pornoskuespilleren Stormy Daniels - for ikke at fortælle om påståede forhold til præsidenten.

Men det var ikke Donald Trump selv, der instruerede Michael Cohen i at omgås loven, lyder det fra præsidenten torsdag. Ugerningerne skal have stået på i tiden op til præsidentvalget i 2016.

Både Cohen og anklagemyndigheden siger, at det skete på anmodning fra Trump, der ville undgå at det ville forpurre sine muligheder for at blive præsident.

Den tidligere advokat er kendt skyldig i skatteunddragelse for 1,4 millioner dollar, og for at have vildledt om kontakter til russere i forhold til et byggeprojekt, som Trump overvejede i Moskva.