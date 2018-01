Trump åbner for statsborgerskab til 1,8 millioner dreamers

USA's præsident, Donald Trump, er klar med et forslag, der vil bane vej for statsborgerskab til op mod 1,8 millioner af de såkaldte dreamers.

Det oplyser embedsmænd i Det Hvide Hus torsdag amerikansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dreamers er unge immigranter, der er kommet til USA ulovligt som børn.

Forslaget fra Det Hvide Hus kommer, dagen efter at Trump sagde, at han er åben over for idéen om at give de unge immigranter under den såkaldte Daca-ordning statsborgerskab i USA over en periode på 10-12 år.

Det var tidligere præsident Barack Obama, der indførte programmet Daca. Det tillader de unge immigranter at blive i landet og studere eller arbejde for to år ad gangen.

Men de unge immigranter risikerer at blive udvist, efter at den amerikanske regering i september sidste år ophævede Daca-ordningen.

Donald Trump foreslår at give statsborgerskab til de 1,8 millioner unge immigranter uden papirer, mod at politikerne bliver enige om at oprette en fond på 25 milliarder dollar - cirka 150 milliarder kroner.

Fonden skal blandt andet finansiere en forbedring af sikkerheden langs USA's grænse til Mexico og andre skærpelser i immigrationssystemet.

Forslaget, der er fremlagt for Senatets ledere torsdag, vil desuden begrænse familiebaseret immigration. Det er den måde, hvorpå de fleste immigranter er kommet til USA i løbet af de sidste 50 år.

Samtidig kræver Det Hvide Hus et stop for et visumlotteri, der årligt giver 50.000 tilfældige udlændinge visum til USA.

Donald Trump er torsdag i Davos i Schweiz til World Economic Forum, men hans seniorrådgivere siger til Senatets flertalsleder, republikaneren Mitch McConnell, at præsidenten er klar til at underskrive lovforslaget, der omfatter disse ændringer.

Mitch McConnell siger, at han har til hensigt at sætte lovforslaget til afstemning i løbet af den uge, der begynder mandag 5. februar.

Det står ikke umiddelbart klart, om forlaget kan trække den nødvendige opbakning. Lovforslaget kræver i alt 60 stemmer i Senatet. Det vil sige opbakning fra republikanerne, der har 51 pladser, samt fra nogle demokrater.