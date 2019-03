Tre migranter er sigtet for at kapre tankskib på Middelhavet

Tre teenagere er blevet sigtet for at have kapret og omdirigeret et tankskib i retning mod Europa.

Tre afrikanske migranter er blevet sigtet for tidligere på ugen at have kapret et tankskib og tvunget mandskabet til at omdirigere det i retning mod Europa.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Der er tale om en 19-årig mand og to 15-årige drenge fra de vestafrikanske lande Elfenbenskysten og Guinea.

Fragtskibet "El Hiblu" var på vej fra Tyrkiet til Libyen, da skibets besætning onsdag reddede 108 migranter i nød på Middelhavet ud fra Libyens kyst.

Efterfølgende tog migranterne magten over skibet og tvang mandskabet til at omdirigere det mod Malta og Italien.

Torsdag morgen overmandede maltesiske specialstyrker tankskibet og eskorterede det mod Malta.

Blandt de 108 migranter på skibet var der flere kvinder og børn. Alle migranterne blev efterfølgende overdraget til politiet.

Lørdag er de tre teenagere blevet sigtet i sagen. De mistænkes for at stå bag kapringen og for at have brugt magt og intimidering af tankskibets besætning.

Ifølge maltesisk lov er det en terrorhandling, hvis man ulovligt tilegner sig kontrollen over et skib. En sådan forbrydelse har i Malta en strafferamme på mellem syv og 30 års fængsel.