Tre kvinder mere sagsøger boet efter afdøde Jeffrey Epstein

En kvinde hævder, at Epstein tvang hende til at gifte sig med en hverver, så denne kunne få opholdstilladelse.

Yderligere tre kvinder sagsøger boet efter den afdøde amerikanske milliardær Jeffrey Epstein, der begik selvmord i sin fængselscelle i New York for knap to uger siden.

Det viser retsdokumenter, som blev indleveret tirsdag.

Kvinderne hævder, at Epstein handlede med dem, udnyttede dem seksuelt og tvang en af kvinderne til at gifte sig med en kvindelig hverver, som havde brug for amerikansk opholdstilladelse.

66-årige Epstein sad fængslet i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger, da han hængte sig i sin celle 10. august. Han risikerede op til 45 års fængsel.

Det fælles søgsmål fra de tre kvinder beskriver i detaljer, hvordan Epstein brugte sin ekstraordinære formue til at kontrollere kvinderne, hvoraf to af dem var mindreårige - begge 17 år - på det tidspunkt, hvor finansmanden først rettede henvendelse til dem.

Katlyn Doe fortæller, at hun var en "sårbar" 17-årig pige med en spiseforstyrrelse, da Epstein lokkede hende hjem til sig i sin luksusvilla på Upper East Side i 2007 med løfter om, at han ville betale for hendes behandling.

I hjemmet begik Epstein angiveligt seksuelle overgreb mod pigen.

Ifølge Katlyn Doe tvang den rige finansmand hende også til at gifte sig med en af sine kvindelige hververe i 2013. Han sagde, at det var den eneste måde, han ville dække udgifterne til hendes behandling på.

Ægteskabet, som ifølge søgsmålet omfattede "underskrivelse af det nødvendige juridiske papirarbejde" og "posering til billeder", blev angiveligt brugt til at sikre hververens permanente opholdstilladelse i USA.

De to andre kvinder i søgsmålet er identificeret som Lisa Doe og Priscilla Doe, som var henholdsvis 17 og 20 år, da det påståede misbrug fandt sted.

Efternavnet Doe anvendes i USA, når man ønsker at hemmeligholde en persons sande identitet.

Alle tre kvinder hævder, at misbruget fortsatte, selv efter at Jeffrey Epstein i 2007 blev idømt 13 måneders fængsel for seksuelle overgreb.

Milliardæren indgik dengang et forlig med den daværende statsanklager, Alexander Acosta, så han slap med en mildere straf.

Det nye søgsmål følger i kølvandet på mindst to andre søgsmål mod boet efter Epstein.