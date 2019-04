Tre danskere er dræbt i bombeangreb i Sri Lanka

Tre danskere er blandt de omkomne efter bombeangreb i Sri Lanka. Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice. De pårørende er underrettet.

Der er foreløbigt ikke meldinger om yderligere danske dræbte, oplyser Udenrigsministeriet.

- På nuværende tidspunkt har vi ikke information på, at der skulle være andre danskere, der er tilskadekomne. Vi håber det bedste, siger centerchef ved Udenrigsministeriets Borgerservice Ib Petersen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen kalder bombeangrebene i Sri Lanka en tragedie.

- Det fylder mig med smerte og sorg. Det er umuligt at sætte sig ind i det mareridt, de berørte går igennem lige nu.

- Smerten er ubærlig, og mit hjerte græder, siger Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse.

Mindst 207 mennesker - heraf mindst 35 udlændinge - er meldt dræbt. Derudover er omkring 450 sårede efter mindst otte kraftige bombeangreb, der ramte Sri Lanka søndag morgen.

Angrebene fandt sted på hoteller og i kirker.

Eksplosionerne har ramt i hovedstaden, Colombo, samt i byerne Dehiwela og Negombo, der ligger nær hovedstaden.

Otte personer er anholdt i forbindelse med angrebene.

Udenrigsministeriets Borgerservice har desuden meddelt, at et fly fra Forsvaret bliver sendt af sted fra Danmark søndag aften til Sri Lankas hovedstad, Colombo.

- Det udsendte personale har alle stor erfaring med krisehåndtering, oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice i en pressemeddelelse og uddyber:

- Formålet med forstærkningen er at etablere en midlertidig dansk helpdesk i Colombo, sådan at vi bedst muligt kan hjælpe de danskere, der har behov for hjælp lokalt.

Danmarks Rejsebureau Forening, der assisterer Udenrigsministeriets Borgerservice om oplysninger på rejsende, anslår, at mellem 1000 og 2000 danskere opholder sig i Sri Lanka.

- Vi er bekendt med, der er 700 danskere, som har arrangeret rejse til Sri Lanka gennem et rejsebureau.

- Da vi ved, at Sri Lanka er en destination med mange selvarrangerede, så vi er ret overbeviste om, at der er mindst det dobbelte, siger direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Thykier.

Han oplyser, at de har hørt fra 300-400 danskere, der alle er i god behold og ikke agter at forlade landet.

Udenrigsministeriet er ikke til stede med en ambassade i Colombo.

For at kunne yde assistance til berørte danskere i området Sri Lanka er den danske ambassadør i New Delhi, Peter Taksøe-Jensen, sammen med en konsulær medarbejder på vej til Colombo, skriver Udenrigsministeriets Borgerservice.

Udenrigsministeriets rejsevejledning er blevet opdateret, sådan at alle ikke-nødvendige rejser til Sri Lanka midlertidigt frarådes.