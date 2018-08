Tre danske oplevelsessteder har fundet vej til det amerikanske medie Time Magazines liste over de 100 bedste oplevelser i verden i 2018.

Det er oplevelsescenteret Experimentarium i Hellerup, forlystelsesparken Tivoli og restauranten Noma.

Kåringen svarer til et få en Michelin-stjerne, mener Experimentariums administrerende direktør, Kim Gladstone Herlev.

- Når en gigant som Time Magazine sætter Experimentarium på verdenskortet som en af verdens mest innovative og trendsættende oplevelser, så er det jo som at få tre Michelin-stjerner, siger han i en pressemeddelelse.

- Vi er mildest talt ved at revne af stolthed. Målet med det nye Experimentarium var at skabe et science center i absolut verdensklasse - og det kan vi vist godt tillade os at sige er lykkedes.

Oplevelserne, der både tæller museer, parker, restauranter og andre attraktioner, er udvalgt ud fra kriterier som kvalitet, originalitet og innovation. Der er oplevelser fra seks kontinenter og 48 lande på listen.

Det er første gang, at Time Magazine laver en liste over de bedste oplevelser i verden. Magasinet offentliggør årligt en liste over de 100 mest indflydelsesrige personer.

Sidste år vandt "tavshedsbryderne" i forbindelse med MeToo-kampagnen mod sexchikane prisen som "årets person" i mediet.