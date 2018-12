To astronauter og en kosmonaut er torsdag morgen vendt tilbage til Jorden efter mere end seks måneder om bord på Den Internationale Rumstation, ISS.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Den russiske rumkapsel med amerikanske Serena Aunon-Chancellor, russiske Sergej Prokopjev og tyske Alexander Gerst landede klokken 11.02 på en snedækket steppe i Kasakhstan.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Besætningen kunne over radioen meddele, at den havde det godt. En helikopter og et terrængående køretøj blev hurtigt sendt til landingsstedet for at hente de tre rumfarere.

Trioen har tilbragt 197 dage på rumstationen. Det var amerikanerens og russerens første tur i rummet. Alexander Gerst var på sin anden tur, og tyskeren har nu tilsammen tilbragt 362 dage i kredsløb om Jorden.

Det er rekord for en astronaut fra Det Europæiske Rumagentur, ESA.

Tidligere på måneden blev tre nye astronauter sendt op til Den Europæiske Rumstation.

Det var den første bemandede mission siden en mislykket opsendelse 11. oktober.

Her måtte en russisk kosmonaut og en amerikanske astronaut foretage en nødlanding, kort efter at de var lettet fra Kasakhstan.

Det skyldtes en teknisk fejl i en sensor.

I en sikkerhedskapsel skød astronauten og kosmonauten sig ud af deres fartøj og svævede mod jorden. De landede i god behold 20 kilometer fra det sted, hvor de blev sendt op.