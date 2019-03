Transportministerium gransker amerikansk Boeing-tilladelse

Amerikansk transportministerium vil undersøge, hvorvidt Boeing 737 MAX-flyene burde have fået flyvetilladelse.

To dødelige styrt inden for få måneder med fly af typen Boeing 737 MAX-8 har fået det amerikanske transportministerium til at gå ind i sagen.

Det vil undersøge de amerikanske flymyndigheders godkendelse af MAX-flyene, og om der potentielt er sket en fejl, da flytypen fik en føderal godkendelse.

Det skriver avisen The Wall Street Journal.

Undersøgelserne kommer efter to dødelige flyulykker med den type fly.

For lidt over en uge siden omkom 157 personer i en flyulykke i Etiopien. Styrtet skete, kort efter at flyet lettede fra Etiopiens hovedstad, Addis Abeba.

Flyet var et Boeing 737 MAX-8. Samme type, som styrtede ned 29. oktober sidste år, hvor 189 mennesker mistede livet. Også det styrt skete kort efter afgang.

Her var det et fly fra det indonesiske luftfartsselskab Lion Air, der styrtede i havet.

Siden dengang har der været fokus på en særlig software i Boeings MAX-fly, og der er flyveforbud med MAX-flyene i flere end 30 lande.

Heller ikke i USA ventes Boeing MAX-flyene at få lov til at komme på vingerne, før firmaet kommer med en ny software-opdatering. Boeing meldte i weekenden ud, at opdateringen formodentlig er klar inden begyndelsen af april.

Undersøgelser af de sorte bokse fra flyene, der styrtede for henholdsvis en uge og fem måneder siden, bliver foretaget i Frankrig i samarbejde med et etiopisk hold.

Det har fundet "tydelige lighedstegn" mellem flystyrtet i Etiopien og flystyrtet i Indonesien.

En foreløbig rapport af styrtene forventes klar inden for 30 dage.