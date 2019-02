Trængt spansk premierminister udskriver valg

Spaniens socialistiske premierminister, Pedro Sanchez, udskrev fredag valg til afholdelse den 28. april.

Han gav meddelelse om valget ved et tv-transmitteret pressemøde. Det er to dage, efter at parlamentet nedstemte hans mindretalsregerings udkast til en finanslov.

- I en situation, hvor jeg skal vælge mellem intet at gøre og fortsætte uden et budget eller bede om den spanske befolknings mening, vælger jeg det sidste, siger Sanchez.

- Spanien må gøre fremskridt og gå fremad med tolerance, respekt, selvbeherskelse og sund fornuft.

Sanchez fastslår, at han har bedt om at få parlamentet opløst.

- Jeg vil bede om, at der udskrives valg til afholdelse den 28. april.

Valget er det tredje i Spanien inden for fire år. Det udskrives på et tidspunkt, hvor politiske spændinger tager til - blandt andet i forholdet mellem centralregeringen i Madrid og den separatistiske bevægelse i Catalonien.

Separatister fra Catalonien blev i denne uge fremstillet i højesteret i Madrid ved et retsopgør om den dybe løsrivelseskrise i Spaniens rigeste område.

Sanchez har længe været under pres fra kræfter i sit eget parti for at udskrive et valg, i en periode hvor der mange steder er opbrud i det politiske landskab.

Sanchez kom til magten i juni sidste år. Det skete, efter at han overraskende vandt en afstemning om et mistillidsvotum til den tidligere konservative regering under Mariano Rajoy efter en korruptionsskandale.

Ved et regionalvalg i Andalusien i december, hvor socialisterne gik markant tilbage, var der mest fokus på en stor fremgang til det stærkt højreorienteret parti Vox.

Det opnåede repræsentation i parlamentet i Spanien for første gang i årtier.

Valget i Andalusien var en vigtig prøvesten for de politiske partier forud for det ventede parlamentsvalg.

Andalusien er Spaniens mest befolkningsrige region med 8,4 millioner mennesker.

På højrefløjen kæmper flere mindre partier, deriblandt Ciudadanos, som forsøger at blive større end det traditionelt store konservative parti PP.

PP har været dominerende på højrefløjen siden Francos død i 1975.