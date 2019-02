Topmøde i Vietnam uden aftale viser kompleks situation

Det er bestemt ikke simpelt at få Nordkoreas leder, Kim Jong-un, til at droppe sine atomvåben.

Og det understregede topmødet i Vietnam mellem Kim Jong-un og den amerikanske præsident, Donald Trump, fortæller Camilla Nørup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.

Topmødet fik en brat afslutning torsdag morgen dansk tid, hvor mødet sluttede uden en egentlig aftale mellem de to ledere.

- At man ikke nåede til en egentlig aftale i Hanoi viser, hvor komplekst det er at få Nordkorea til at droppe dets atomvåben, og hvor kompleks situationen på den koreanske halvø er, siger Camilla Nørup Sørensen.

På mødet skulle Trump og Kim Jong-un drøfte en nedrustning af Nordkoreas atomprogram. Og Trump har flere gange opfordret Kim Jong-un til at droppe sine atom- og missilprogrammer.

Trump sagde dog på vej til topmødet, at han "ikke havde travlt" med at forhandle en atomaftale på plads med Nordkorea.

Camilla Nørup Sørensen forklarer, at Nordkorea primært har sine atomvåben for at afskrække. Og intet har ændret sig på det punkt efter topmødet.

- Vi er nødt til at se Nordkoreas atomvåbenprogram som den ultimative regimegaranti.

- De ser et USA, der har truet med at ville vælte det nordkoreanske regime. Det er ikke sådan, at Nordkorea står på nippet til at bruge de her atomvåben offensivt. På den måde er det primært afskrækkende, siger hun.

Ifølge lektoren har de to statsledere formentlig haft urealistiske forventninger til hinanden forud for topmødet.

Nordkorea havde måske ventet massive sanktionslempelser og Trump store indrømmelser i forhold til atomnedrustning.

- De skal prøve at nå frem til en form for køreplan. Hvad skal Nordkorea gøre - og til gengæld for hvad. Der står de tilsyneladende stejlt over for hinanden, at dømme efter hvad Trump har sagt, siger Camilla Nørup Sørensen.

Torsdag lyder meldingen fra Trump, at møder fortsætter i fremtiden. Desuden fortæller han, at Kim Jong-un sagde, at han ikke vil teste raketter eller missiler eller noget andet, som er knyttet til et atomprogram.

Topmødet i Hanoi var anden gang, de to ledere mødtes. Donald Trump og Kim Jong-un mødtes første gang i juni 2017 i Singapore.

Dengang kom de frem til en svagt formuleret erklæring, der kortfattet omhandlede en atomvåbenfri koreansk halvø.

Camilla Nørup Sørensen mener, at Kim Jong-un står styrket.

- Han har brugt de her otte måneder mellem topmødet i Singapore og Hanoi på at styrke Nordkoreas diplomatiske relationer særligt til Sydkorea og Kina, men også med følere til Rusland og Japan.

- Det gør, at hvis Trump nu vil slå tilbage med en hård sanktionspolitik mod Nordkorea, bliver det sværere at få de her stater med, siger hun.