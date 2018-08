Tørke rammer australsk delstat og efterlader landmænd i krise

I delstaten New South Wales, hvor Sydney ligger, har myndighederne erklæret vintertørke. Landmændene lider.

Den australske delstat New South Wales (NSW), der er dobbelt så stor som Tyskland og den mest folkerige af Australiens stater, er officielt i tørke.

Det oplyser regeringen i delstaten onsdag.

En tørrere vinter end forventet har efterladt mange bekymrede landmænd i det østlige og sydlige Australien. Manglen på vand gør, at de frygter for deres afgrøder, ligesom at de ikke kan fodre deres dyr.

- 100 procent af NSW er nu påvirket af tørken. Næsten en fjerdedel betegnes som intens tørke, oplyser statens landbrugsministerium ifølge nyhedsbureauet dpa.

Selv om kalenderen i Australien viser, at det er midt om vinteren, så er der blevet registreret under ti millimeter regn i den vestlige, nordvestlige og centrale del af NSW den seneste måned.

- Det her er virkelig hårdt, siger den ansvarlige minister i delstaten, Niall Blair.

- Der er ikke en eneste person, som ikke håber snart at se noget regn for vores landmænds skyld, tilføjer han.

New South Wales, der blandt andet huser storbyen Sydney, står for omkring en fjerdedel af Australiens samlede landbrugsproduktion.

Søndag annoncerede landets premierminister, Malcolm Turnbull, en hjælpepakke på 190 millioner australske dollar - cirka 907 millioner kroner - til landmændene i NSW.

Ifølge Turnbull er situationen for de tørkeramte landmænd "tragisk".

En af de kriseramte landmænd er Danny Stork, som avler kvæg i Glen Oak 180 kilometer nord for Sydney.

Han har kun 20 høballer tilbage til sine 100 køer og er nu begyndt at fodre dem i rationer i håb om, at vintertørken meget snart slutter.

Slutter tørken ikke, hvilket vejrudsigten ikke tyder på, så vil han løbe tør for foder og vand inden for få uger. Det vil tvinge ham til at sende hele sin besætning på slagteriet.

- Dæmningerne er helt tørret ud efter måneder med kun meget lidt regn. Lige nu forsøger vi bare at overleve og håber på en pause, siger Danny Stork til nyhedsbureauet Reuters.

- Hvis det ikke snart begynder at regne, må jeg sælge hele kvægbesætningen, så det er meget alvorligt, tilføjer han.

Mange andre australske landmænd er allerede blevet tvunget til at sælge deres kvæg, fordi de ikke længere kan fodre dem.

I juni slagtede australske landmænd 659.000 kreaturer. Det er det højeste antal på en måned i tre år, viser tal fra regeringen.