To voldsomme eksplosioner rammer Malmø i løbet af få timer

På under seks timer blev Malmø sent søndag aften og natten til mandag ramt af to voldsomme eksplosioner.

Ingen personer er kommet til skade.

Det oplyser politiet til flere svenske medier, herunder Sydsvenskan.

Den første eksplosion fandt sted på Censorgatan. Her er indgangen til en etageejendom blevet ødelagt.

Politiet blev alarmeret klokken 21.34. Kort tid efter var politi, ambulancer og redningsmandskab på stedet.

Et vidne fortæller til Sydsvenskan, at eksplosionen "kunne høres helt til Nydala", der ligger cirka en kilometer væk.

Den anden eksplosion skete i en trappeopgang i bydelen Rosengården få minutter i tre om natten.

Ifølge politiet blev en dør flået af med voldsom kraft som følge af eksplosionen.

- Redningsmandskabet er på plads, og de fortæller, at der er sket en kraftig eksplosion, og at der er skader på en trappeopgang, oplyser en polititalsmand til Aftonbladet.

Avisen Sydsvenskan skriver, at en genstand efter alt at dømme er blevet detoneret mod én bestemt lejlighed, men at samtlige døre i opgangen er beskadiget.

- Der er vinduer, som er blæst ud, ødelagte lejlighedsdøre og en hel etage, der har synlige skader i betonkonstruktionen, siger Gustaf Sandell, der er vagtchef i redningstjenesten.

I sidste weekend var der også to eksplosioner inden for kort tid ved beboelseskomplekser i Malmø.

Den første eksplosion skete omkring klokken 04.30 natten til søndag. Politiet fandt på stedet en ung mand, som var alvorligt såret. Han mistænkes for selv at stå bag eksplosionen.

Cirka 20 minutter senere var der en eksplosion ved et boligkompleks i Norrbäcksgatan - nogle kilometer fra den første eksplosion. Her kom ingen til skade.