To unge mænd henrettes i Bahrain efter terrordom

Sidste år blev to personer anholdt og sigtet for terror mod kongedømmet Bahrain. Lørdag blev de henrettet.

Bahrain har lørdag henrettet to borgere, efter at de er kendt skyldige i anklager om terrorisme.

Det oplyser myndighederne i kongedømmet, der ligger på ved Den Persiske Golf mellem Saudi-Arabien og Qatar-halvøen.

Menneskerettighedsorganisationer i området har identificeret de henrettede som værende to mænd på henholdsvis 24 og 25 år.

Samtidig blev også en tredje person henrettet i en anden sag. Vedkommende var kendt skyldig i drab.

I 2011 dannede landet ramme om store demonstrationer under det arabiske forår, hvor landets shiamuslimer gik på gaden og krævede bedre rettigheder.

Siden har der jævnligt været uroligheder, hvor myndighederne har slået ned på protester ledet af shiamuslimer.

De to mænd, der netop har mistet livet, var også shiamuslimer, har kilder i retsvæsenet bekræftet over for AFP uden at komme deres identitet nærmere.

De blev anholdt på forskellige tidspunkter i 2018, og begge blev dømt til døden i januar sidste år under en stor retssag, hvor 58 andre også var tiltalt.

Makkerparret blev dømt for at have "etableret en terrorgruppe", der angiveligt drog ud for at udføre en række væbnede angreb på kongedømmet.

Ifølge anklageren, der mødte i sagen, havde gruppen blandt andet stormet et fængsel i januar 2017, hvor en vagt mistede livet og ti indsatte flygtede.

Senere samme måned blev to politiofficerer angrebet.