To franskmænd skal bag tremmer for at sælge både til migranter

En 46-årig mand og hans 54-årig medsammensvorne er idømt fængselsstraffe for at tilskynde illegal migration.

Ejeren af et fransk bådfirma skal halvandet år i fængsel for at have solgt 39 gummibåde til migranter, der ønskede at krydse Den Engelske Kanal.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Emmanuel Desreux blev fredag idømt 18 måneders ubetinget fængsel og 18 måneders betinget fængsel for at have solgt de motordrevne både.

En medsammensvoren, den 54-årige Jean-Claude Demeyer, skal tilbringe et år bag tremmer for at have organiseret transporten af bådene.

Politiet startede med at efterforske sagen, efter at fire iranere og to taxachauffører i januar blev anholdt på en strand nær Calais.

Oplysninger fra de anholdte ledte politiet på sporet af 46-årige Desreux og hans bådfirma, Fluvialys.

Han blev kort efter anholdt og sigtet for at have tilskyndet illegal migration over kanalen fra oktober 2018 til marts 2019. I Desreuxs bil fandt politiet desuden 14.000 euro i kontanter. Det svarer til cirka 105.000 kroner.

Fra oktober sidste år til marts i år skete der en bemærkelsesværdig stigning i antallet af både med migranter, der forsøgte at nå til England fra Frankrig.

Franske myndigheder vurderer, at knap 500 migranter ombord på mere end 60 både nåede frem til de engelske kyster i den pågældende periode.

Ingen af de to mænd gav i retten udtryk for at have fortrudt deres handlinger, eller at de havde ledt migranter i fare ved at hjælpe dem med at krydse en af verdens travleste handelsveje.

Den Engelske Kanal er ofte plaget af dårlige vejrforhold og voldsomme strømme.

- Alting afhænger af vejret. Når det var dårligt vejr, fortalte jeg dem (migranterne red.), at de skulle ringe tilbage senere, fortalte Emmanuel Desreux.