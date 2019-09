Lørdag holdes mindeceremoni for Mugabe. Først i oktober, når et mausoleum står klar, vil han blive begravet.

Titusindvis ventes lørdag at mindes Zimbabwes tidligere præsident Robert Mugabe på et stadion i hovedstaden Harare.

11 afrikanske ledere ventes at deltage i ceremonien på National Sports Stadium, som har plads til op mod 60.000 mennesker ifølge præsidentens talsmand George Charamba.

Blandt de deltagende statsledere ventes at være den sydafrikanske præsident, Cyril Ramaphosa, Kenyas Uhuru Kenyatta og Mozambiques Filipe Nyusi.

Selve begravelsen vil dog først foregå i oktober, når et mausoleum i Harare står færdigt. Det oplyste Zimbabwes nuværende præsident, Emmerson Mnangagwa, sent fredag.

Mugabe døde i sidste uge i Singapore i en alder af 95 år. Sine sidste år tilbragte han som pensionist.

Han kom til magten efter en væbnet revolution mod den hvide minoritet i det daværende Rhodesia. Mugabe regerede i Zimbabwe fra 1980 indtil 2017, hvor han blev tvunget til at træde af efter et militærkup.

Hans styre er ofte blevet mødt med international fordømmelse på grund af undertrykkelse af landets hvide mindretal. Han gjorde sig bemærket for sin autoritære politik og konfrontatoriske linje over for Vesten.

Men mange af Zimbabwes sorte indbyggere anser ham som en frihedshelt, der var afgørende i kampen for selvstændighed fra den britiske kolonimagt.

Efter Mugabes død udtalte præsident Cyril Ramaphosa, at Sydafrika deler Zimbabwes sorg over, at en befrielseskæmper og foregangsmand for Afrikas sag mod kolonialismen er faldet væk.

- Igennem de årtier, hvor Sydafrika selv kæmpede, støttede Zimbabwes befrielsesbevægelse vores kamp mod undertrykkelse på mange fronter.

- Da Zimbabwe opnåede uafhængighed, straffede apartheidstaten brutalt Zimbabwe. Mange zimbabwere betalte for vores frihed med deres liv. Vi vil aldrig glemme det, sagde Ramaphosa fredag i sidste uge, hvor meldingen om Mugabes død kom.