Tirsdag åbner det britiske parlament: Dramatik forude

Skal briterne snart til valg? Og bliver brexit igen udskudt?

Der er en dramatisk uge i vente i britisk politik, hvor parlamentet åbner tirsdag. Sådan lyder det fra Ole Helmersen, lektor med speciale i moderne britisk politik ved CBS.

- Jeg tror, at man skal forvente en frygtelig masse drama, siger han.

Tirsdag ved parlamentets åbning ventes en gruppe britiske parlamentsmedlemmer at forsøge at få en udskydelse af brexit.

De ventes at fremlægge et lovforslag, hvor det blandt andet lyder, at premierminister Boris Johnson - hvis forslaget vedtages - skal acceptere en udskydelse til 31. januar 2020, såfremt EU går med til det.

- Det bliver interessant at se, hvordan Boris Johnson reagerer på det, for han har sagt, at han under ingen omstændigheder vil gå til EU og bede om en udsættelse, siger Ole Helmersen og fortsætter:

- En mulighed, som han nogle gange har truet med, er at udskrive nyvalg til parlamentet.

Mandag fastslog Boris Johnson, at han under ingen omstændigheder vil bede EU om en udskydelse. Han ønsker heller ikke et valg, lød det.

Ifølge en højtstående regeringskilde er han dog klar til at udskrive valg til 14. oktober, hvis tirsdagens lovforslag om at blokere brexit stemmes igennem. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ved et valg ventes han at kunne drage fordel af, at arbejderpartiet Labour med oppositionsleder Jeremy Corbyn i spidsen ikke er syndeligt populært hos vælgerne. Det skriver britiske The Guardian.

Johnson sagde mandag, at forhandlingerne med EU går fremad.

- Han har sagt flere gange i den seneste uge, at sandsynligheden er steget, og at den især er steget, fordi han bliver ved med at holde fast i, at no deal er et seriøst scenarie, siger Ole Helmersen og tilføjer:

- Men der er ikke kommet detaljer ud om det. Han har heller ikke sagt, hvad sådan en aftale eventuelt kunne indeholde.

- Derudover har EU's chefforhandler så sent som i går (søndag, red.) sagt til et britisk dagblad, at den eksisterende aftale, der blev forhandlet med Theresa May, ikke bliver genåbnet.

Da Boris Johnson har suspenderet parlamentet fra et sted mellem den 9. og 12. september frem til den 14. oktober, har modstandere af, at brexit finder sted 31. oktober, ikke meget tid at løbe på, hvis de skal forpurre det.

Derfor bliver den kommende uge meget interessant, mener Ole Helmersen.

- Parlamentet træder sammen igen 14. oktober. Så er der cirka to uger til brexitdatoen, så der vil de næppe nå at kunne gøre ret meget, siger lektoren.