Tidligt i Sydafrikas stemmeoptælling peger magten på ANC

Tidligt torsdag morgen ser præsident Cyril Ramaphosas African National Congress (ANC) ud til at bevare regeringsmagten i Sydafrika efter onsdagens parlamentsvalg. Det er dog fortsat meget tidligt i stemmeoptællingen.

356.000 stemmer talt op indtil videre, oplyser den sydafrikanske tv-kanal Enca. Det svarer til 5,7 procent af stemmerne.

Ifølge landets valgkommission står ANC til at få 49 procent af disse stemmer. Imens står det største oppositionsparti, Demokratisk Alliance (DA), til at få 31 procent.

Valget ses som den hidtil sværeste prøve for ANC, siden det vandt magten fra det hvide minoritetsstyre for 25 år siden.

Samtidig er valget det første under præsident Cyril Ramaphosa, der overtog posten fra den skandaleramte Jacob Zuma i februar sidste år.

Cyril Ramaphosa forsøger at genetablere tilliden til ANC, som har været plaget af korruptionsskandaler og en svag økonomi i løbet af det seneste årti.

Meningsmålinger tyder på, at ANC vil genvinde flertallet af parlamentets 400 pladser.

Analytikere vurderer dog, at tilslutningen til ANC, som det afdøde frihedsikon Nelson Mandela stod i spidsen for, vil falde fra de 62 procent, som partiet opnåede ved det seneste valg i 2014.

Det var partiets dårligste resultat nogensinde.

Det skyldes ikke mindst, at der fortsat hersker stor ulighed mellem sorte og hvide i Sydafrika.

Blandt vælgerne ulmer utilfredsheden over, at ANC ikke har indfriet sine løfter om at gøre op med uligheden og forbedre tilværelsen for millioner af sydafrikanere.

Særligt de unge klager over mangel på arbejde, udbredt kriminalitet, korruption og offentlige tjenester, der ikke fungerer. Alt sammen problemer, som ANC har lovet at tage sig af.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

ANC's største udfordrere ved valget er oppositionspartiet Demokratisk Alliance (DA) og det venstreorienterede parti Økonomiske Frihedskæmpere (EFF). Ved det seneste valg i 2014 fik DA 22 procent af stemmerne, mens EFF endte på 6 procent.

I Sydafrika er der 26,8 millioner registrerede vælgere.