Tidligere regeringschef idømt syv års fængsel i Pakistan

Nawaz Sharif dømmes for at have svindlet med sine forretninger og investeringer i Mellemøsten.

Pakistans tidligere premierminister Nawaz Sharif, der blev tvunget til at gå af sidste år, er blevet idømt syv års fængsel for bedrageri.

Dommen juleaftensdag har udspring i Sharifs forretninger og investeringer i Mellemøsten.

Sharif blev i juli straffet med 10 års fængsel for at have erhvervet sig luksuslejligheder i London.

Sharif erklærede sig dengang uskyldig og har appelleret dommen. Han blev siden løsladt mod kaution.

Både sagen om lejligheden i London og Sharifs interesser i Mellemøsten er dukket op i forbindelse med de i 2015 lækkede Panama-papirer.

De afslørede, hvordan virksomheder og rige folk rundt i verden forsøgte at gemme deres værdier i skattely.

Anklageren har under sagen forsøgt at påvise, at Sharif råder over flere værdier, end han har opgivet til myndighederne.

Der var udstationeret mange politifolk omkring domstolen, da afgørelsen faldt mandag. Men det forhindrede ikke, at tilhængere af Sharif kom i slagsmål med politiet, som svarede igen med tåregas.

En af Sharifs døtre, Maryam, blev i juli lige som sin far dømt for at have svindlet med beløb, der kunne føres tilbage til familiens luksuslejligheder i den britiske hovedstad. Hun fik syv års fængsel

Sharif har i tre omgange været Pakistans premierminister. Han er blevet erklæret uegnet som regeringsleder af landets højesteret.

Sharif har kaldt retssagen mod ham for politisk. Han anklager militæret og domstolene for at konspirere mod ham for at svække hans politiske parti, Pakistans Muslimske Liga-Nawaz.