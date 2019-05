Tidligere brasiliansk præsident skal tilbage bag tremmer

Den tidligere brasilianske præsident Michel Temer skal fængsles igen. Det har en dommer onsdag besluttet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Temer er sigtet i en sag om omfattende korruption. Han blev i første omgang anholdt og fængslet 21. marts.

Blot en uge efter anholdelsen blev han løsladt igen, da en dommer dengang vurderede, at Temer ikke ville udgøre et problem for den videre efterforskning.

78-årige Temer forblev således fortsat sigtet i sagen, som myndighederne mener drejer sig om bestikkelse for 3,1 milliard danske kroner.

Men nu skal den tidligere præsident tilbage bag tremmer.

Michel Temers advokat, Eduardo Carnelos, siger til det brasilianske medie Globo Television, at han kun kan "beklage" domstolens beslutning.

Han oplyser videre, at Temer vil overgive sig selv til myndighederne torsdag.

Michel Temer var præsident fra 2016 til 2018. Han overtog præsidentembedet fra Dilma Rousseff, der gik af efter at være blevet stillet for en rigsretssag.

Temer var med til at indlede rigsretssagen mod Rousseff, men tabte sidste år præsidentvalget til Jair Bolsonaro.

Da Temer stoppede, var han landets mest upopulære leder nogensinde og stod over for en række anklager om korruption.

Flere af dem var blevet fremsat allerede i løbet af hans embedsperiode, men blev blokeret af allierede i Brasiliens underhus.

Temer har altid afvist alle anklagerne. Og ligeså har han gjort med de nuværende sigtelser.

Anklagemyndigheden mener blandt andet, at Temer har modtaget bestikkelse i bytte for et præsidentielt dekret i 2017. Dekretet tillod to havnevirksomheder at forlænge deres kontrakter i op mod 70 år.