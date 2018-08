Tidligere FN-generalsekretær Kofi Annan er død

Tidligere generalsekretær for FN Kofi Annan er død, 80 år gammel.

Det bekræfter Kofi Annan Foundation lørdag ifølge nyhedsbureauet AP.

Annan arbejdede næsten hele sit voksenliv i FN-systemet og blev den første sorte afrikanske leder for organisationen.

Han var generalsekretær fra 1997 til 2006 og efterfulgte egypteren Boutros Boutros-Ghali.

Kofi Annan blev i 2001 genvalgt til en ny femårsperiode i spidsen for FN, hvilket antydede omfanget af hans popularitet.

Samme år modtog FN og Annan Nobels fredspris for "deres indsats for en bedre organiseret og fredeligere verden".

Den tidligere generalsekretær opnåede i sin tid som leder af FN blandt andet at sætte fokus på menneskerettigheder, opstille de såkaldte millennium-mål for udvikling og at gøre fremskridt i kampen mod sygdomme som aids og malaria.

Derudover nåede han som generalsekretær også at stå i spidsen for vellykkede interventioner i flere konflikter.

Selv om han var en meget populær leder for verdensorganisationen, er det efterfølgende blevet diskuteret, om han indfriede forventningerne.

Særligt hans tid som vicegeneralsekretær fra 1993 til 1996 med ansvar for FN's fredsbevarende operationer kom til at koste ham dyrt i anseelse.

Således blev han i senere rapporter kritiseret for passivitet under folkemordet i Rwanda i 1994 med 800.000 dræbte og massakren i Srebrenica året efter, mens han var koordinator.

Han fik også kritik for svigt i tilsynet med det skandalefyldte mad-for-olie-program i Irak.

Annan var dog efterfølgende ikke bleg for at erkende fejl og udtrykke sin anger.

Nuværende FN-generalsekretær António Guterres kalder ham i en udtalelse efter Annans død "en forkæmper for det gode".

- Det var med dyb sorg, at jeg hørte om hans død. På mange måde var Kofi Annan FN. Han steg i graderne for at lede organisationen ind i et nyt årtusind med stor værdighed og beslutsomhed, siger han.

Den tidligere FN-chef blev født i det britiskstyrede Ghana i Vestafrika som søn af guvernøren i Ashanti-provinsen.

Annan var særdeles veluddannet med akademiske grader fra prestigefyldte universiteter i Ghana, Schweiz og USA.

I 1962 blev han ansat i Verdenssundhedsorganisationen WHO og steg herfra hastigt i graderne.