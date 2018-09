Ifølge en højtstående kilde vil Storbritanniens premierminister, Theresa May, appellere til velvilje og beslutsomhed, når hun drøfter brexit på et møde med EU's stats- og regeringschefer i Salzburg onsdag og torsdag.

May håber på opbakning fra de andre EU-landes leder til Storbritanniens tilbud om en "retfærdig aftale".

- For at nå frem til en positiv afslutning, må EU rykke sig fra sin position, som Storbritannien har gjort det, siger den centralt placerede kilde.

- Med velvilje og beslutsomhed på begge sider kan vi undgå et kaotisk exit og nå frem til en aftale, der er i begge parters interesse, lyder det fra kilden.

Tidligere tirsdag sagde EU's chefforhandler, Michel Barnier, at EU er klar til adressere spørgsmålet om grænseovergangen mellem Nordirland og Irland.

Barnier understregede, at EU er klar til at "forbedre" sit udspil i bestræbelserne på at nå tættere på en snarlig aftale om brexit.

Grænseovergangen mellem Nordirland og Irland er et af stridspunkterne internt i Storbritannien i forbindelse med en aftale om at forlade EU.

Mays støtte i parlamentets underhus hviler på det smallest mulige flertal, der er baseret på Det Konservative Parti og det nordirske unionsparti, DUP. Tilsammen har de 325 ud af 650 medlemmer.

Det store oppositionsparti, Labour, vil ikke stemme for det forslag til en aftale om at forlade EU, som May har lagt frem. Det sagde partiets udenrigsordfører, Emily Thornberry, til Financial Times i sidste uge.