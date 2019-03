The Simpsons-afsnit fra 1991 med Michael Jackson fjernes

Anklager om seksuelle overgreb mod Michael Jackson har fået produceren bag "The Simpsons" til at tage affære.

Et afsnit af den satiriske animationsserie "The Simpsons" fra 1991 bliver fjernet, fordi den afdøde sanger Michael Jackson medvirker i det.

Det siger seriens mangeårige producer, James L. Brooks, til den amerikanske avis The Wall Street Journal.

Han oplyser, at han sammen med de to "The Simpsons"-skabere Matt Groening og Al Jean tog beslutningen efter at have set den nye HBO-dokumentar "Leaving Neverland".

I dokumentaren anklages Michael Jackson af to mænd for at have forgrebet sig på dem, da de var børn.

De nye anklager mod Michael Jackson har blandt andet fået flere radiostationer til ikke at spille sangerens musik. Og nu forsvinder altså også et næsten 30 år gammelt afsnit af "The Simpsons".

- Det føles helt sikkert som det eneste rigtige at gøre.

- De gutter, som jeg arbejder med - vi bruger hele vores liv på at diskutere jokes - de var slet ikke i tvivl om det her, siger James L. Brooks.