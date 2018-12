Thailandsk militærjunta tillader demokratisk valg i februar

Efter flere års ventetid skal Thailands befolkning endelig til valg. Det er landets militærjunta, der har sat valgdagen til 24. februar, efter man i årevis har udskudt demokratiske valg.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig ophæver militæret det forbud mod politisk aktivitet, som blev nedlagt i forbindelse med et kup i landet i 2014.

- Valgkommissionen har sat datoen til 24. februar. I forhold til forbuddet afventer vi regeringen, siger næstformanden for Thailands valgkommission, Nat Laosisawakul.

Militærjuntaen har siddet tungt på magten i det sydøstasiatiske kongedømme, siden man efter det forrige valg i landet i 2014 afsatte den demokratisk valgte premierminister Yingluck Shinawatra.

Magtovertagelsen blev begrundet med et akut behov for at genskabe ro og sikkerhed i landet.

Det var på daværende tidspunkt præget af lammende strejker og gadeuro.

Juntaen ledes af den tidligere general og nuværende premierminister Prayut Chan-o-cha.

Den er af flere menneskerettighedsorganisationer og udenlandske regeringer blevet beskyldt for at knægte pressefriheden og slå ned på politiske modstandere.

Den tidligere premierminister Yingluck Shinawatra flygtede i 2014 ud af landet efter at have siddet i husarrest.

Hun blev senere dømt in absentia for korruption. En dom, som hendes tilhængere kalder "politisk motiveret".

Flere kritikere siger også, at man ikke bør have alt for høje forventninger til den valghandling, der nu endelig har fået grønt lys.

Open Forum for Democracy Foundation, en thailandsk ngo, har anklaget regeringen for at ændre valgreglerne til fordel for partier, der støtter juntaen.

Ifølge organisationen har militærjuntaen "allerede vundet valget" ved at besværliggøre valgprocessen for oppositionen.

Siden 1932 har Thailand været udsat for 12 succesfulde kup.