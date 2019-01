Thailands konge har udstedt dekret om valg

Thailands konge har udstedt et royalt dekret om det første valg i landet siden et kup i 2014. Datoen for valget bliver meddelt senere onsdag. Valget skal finde sted senest i slutningen af februar, men iagttagere siger, at det måske først bliver den 24. marts.

Landets militærjunta har tidligere taget flere skridt i retning af et valg. Blandt andet har kong Maha Vajiralongkorn, som overtog efter sin far, kong Bhumibol Adulyadej, i januar 2017, underskrevet en ny forfatning.

Forfatningen er landets 20. siden afslutningen på enevældet i 1932.

Kritikere af militærjuntaen har advaret om, at den nye forfatning stadig vil sikre landets generaler magt over politikken i Thailand mange år frem.

- Det er nu et passende tidspunkt for et valg, hvor der skal vælges medlemmer til parlamentet, hedder det i dekretet fra den 66-årige kong Maha Vajiralongkorn.

Dekretet er underskrevet af juntaens leder, Prayut Chan-O-Cha.

Thailands historie har været præget af en lang række kup, politiske kriser og civile regeringer, som kun har kunnet holde sig ved magten i relativ kort tid.

Juntalederen Prayut, som også er premierminister, har krævet "ro, anstændighed og enhed" under valgkampen. Men der er allerede udløst en intens valgkamp, hvor store farvestrålende politiske møder kan føre til voldelige sammenstød.

En vifte af nye partier er blevet dannet. Nogle af dem er knyttet til militæret, mens andre støtter den magtfulde Shinawatra-klan.

Efter det forrige valg i 2014 afsatte militæret den demokratisk valgte premierminister Yingluck Shinawatra.

Prayut har allerede brugt måneder på valgturné rundt i landet, hvor han har relanceret sig selv som en civil politiker.

Han er imidlertid voldsomt upopulær hos de fleste vælgere, som er trætte af hans bryske eller brutale stil, ligesom de fleste mener, at juntaen har ødelagt landets økonomi.

Men selv om juntaens rivaler får et godt valg, så ventes en ny civil regering at blive holdt i skak af den nye forfatning, som militæret har stået bag.

- Man kan sige, at Thailand har et hybriddemokrati, siger Somjai Phagaphasvivat, som er politisk analytiker ved Thammasat Universitet.

Ved valget i 2011 blev den uerfarne Yingluck, lillesøster til milliardæren Thaksin Shinawatra, valgt som regeringsleder. Hun ledede Pheu Thai partiet, som havde sikret sig opbakning i den fattige landbefolkning i den nordlige del af landet.

Det er uklart, hvor stor opbakning Pheu Thai og "Rødskjorterne" har i dag, hvor partiet står uden den karismatiske bror-søster duo. De lever i dag begge i eksil, men spiller stadig en rolle for oppositionen.

I dag er magthaverne "Gulskjorterne", som består af royalister, forretningsfolk og middelklassen. De siger, at Thaksin forgiftede landets politiske liv med korruption, nepotisme og populistiske løfter.