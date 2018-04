Texas og Arizona sender hundredvis af soldater til grænsen

Delstater forbereder sig på at sende soldater til grænsen mod Mexico, sådan som præsident Donald Trump ønsker.

Nationalgarden i den amerikanske delstat Texas vil sende 250 soldater til grænsen mod Mexico inden for de næste 72 timer.

Det oplyser brigadegeneral Tracy Norris, kommandør i Texas' nationalgarde, fredag aften lokal tid.

Norris siger, at embedsmænd fortsat er i gang med at beslutte, hvad soldaternes ansvar skal være, men at de skal bistå grænsevogtere og andre agenter i området.

Texas har i forvejen 100 soldater placeret på den amerikansk-mexicanske grænse.

Meldingen kommer, kort tid efter at guvernøren i Arizona fredag eftermiddag meddelte, at den sydvestlige delstat forbereder sig på at sende 150 soldater til grænsen i næste uge.

Soldaterne får til opgave at hjælpe med patruljering, drift, logistik og konstruere grænseinfrastruktur.