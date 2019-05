Teva beskyldes for at fuske med medicinpriser i USA

Producenter af kopimedicin beskyldes for i årevis at have manipuleret priser og dele USA-markedet mellem sig.

Den israelske medicinalgigant Teva Pharmaceuticals, der har danskeren Kåre Schultz som topchef, beskyldes sammen med en række andre producenter af kopimedicin for at have pumpet priserne på deres produkter kunstigt op i USA.

Det fremgår af et sagsanlæg, som over 40 amerikanske delstater fredag indgav ved en føderal domstol i Connecticut.

Delstatens justitsminister, demokraten William Tong, oplyste, at efterforskere har samlet beviser for de påståede ulovligheder mod i alt 20 virksomheder.

Ifølge Tong er der klare beviser på, at Teva og de øvrige involverede selskaber i årevis har "bedraget det amerikanske folk for milliarder af dollar". Det er sket ved at manipulere priserne på over 100 former for kopimedicin.

Deriblandt lægemidler til behandling af cancer, diabetes, leddegigt og andre sygdomme.

- Vi har mails, sms'er, telefonlister og (informationer, red.) fra tidligere ansatte i virksomhederne, som vi mener vil påvise en årelang sammensværgelse om prisaftaler og deling af markedet for et stort antal kopiprodukter, siger William Tong om bevismaterialet.

Patientorganisationer og politikere i USA har i flere år råbt op om stigende priser på medicin, som belaster sundhedsbudgetterne. For bare tre dage siden kom præsident Donald Trump med et nyt tiltag mod de generelt høje priser på medicin, skriver CNBC.

William Tong siger, at efterforskningen af kopiproducenter har afdækket den primære grund til, at de amerikanske sundhedsudgifter er så høje.

I sagsanlægget hævdes det, at producenter af kopimedicin i mange år har haft aftaler om ikke at konkurrere med hinanden.

I stedet har de delt markedet mellem sig, så alle fik en passende andel. Dermed er priserne ikke blevet presset ned som følge af konkurrence.

En talsmand for Teva Pharmaceuticals' amerikanske datterselskab afviser beskyldningerne.

- Påstandene er ikke andet end det - påstande. Selskabet leverer medicin af høj kvalitet til patienter over hele verden og er forpligtet til at efterleve al gældende lovgivning, sagde Kelley Dougherty i en erklæring lørdag.

Ifølge sagsanlægget satte Teva gennem en 19 måneder lang periode fra juli 2013 priserne op på over 100 forskellige typer medicin. Forhøjelserne varierede, men i visse tilfælde var de over 1000 procent.