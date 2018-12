Tesla-stifter afslører underjordisk løsning på trafikpropper

Tesla-stifteren Elon Musk har for første gang demonstreret sit bud på, hvordan man afvikler biltrafik i fremtiden.

I en 30 minutter lang webcast præsenterede Musk tirsdag en cirka 1,8 kilometer lang testtunnel, som for nylig er færdiggjort i Los Angeles.

Et netværk af lignende underjordiske tunneler skal ifølge Elon Musk få fremtidens biltrafik i storbyer til at glide uden forsinkende køer og trafikpropper.

På videoen ses en Tesla-bil blive sænket ned i røret med en elevator, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Derefter bliver bilen, som er udstyret med særlige "styredæk", sendt gennem tunnelen med en hastighed på cirka 65 kilometer i timen.

Musk hævder, at biler uden sikkerhedsrisiko vil kunne køre gennem tunnelsystemet med en hastighed på over 240 kilometer i timen. Og de vil kunne blive sendt af sted med ét sekunds mellemrum.

Idéen til et underjordisk transportsystem for biler fik Musk for to år siden, da han sad fast i trafikken i Los Angeles i sin bil på en strækning mellem sit hjem og sit kontor.

Trafikken "driver mig til vanvid", skrev han i et tweet den 18. december 2016.

- Jeg vil bygge en boremaskine til tunneler og bare begynde at grave, tilføjede han i tweetet.

Elon Musk fortalte tirsdag, at den færdige tunnelsektion i alt har kostet omkring ti millioner dollar.

Han oplyste også, at der ikke er udsigt til at tunnelen bliver åbnet for offentligheden i den nærmeste fremtid.