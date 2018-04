Teenager reddet efter 12 timer i Los Angeles' kloaksystem

En teenager i Los Angeles er blevet reddet, efter at han faldt ned i en kloakledning og tilbragte over 12 timer i storbyens underjordiske, labyrintagtige rørsystem.

Den 13-årige Jesse Hernandez havde under en familieudflugt i en park leget med andre børn på nogle træplanker, som lå hen over en af portalerne ind til kloaksystemet.

- Da en planke knækkede, faldt han otte meter ned en kloakflod med kraftig strøm, siger Brian Humphrey, talsmand for redningstjenesten i Los Angeles.

De andre børn gav øjeblikkeligt besked om uheldet til en voksen, der slog alarm ved at ringe 911. Dette førte til en godt 12 timer lang intens og udmattende redningsindsats i undergrundsrørene med kameraer, der blev fastspændt på flydende bøjer.

Redningstjenesten fandt omsider Jesse efter at have set hans håndaftryk på et kloakrør. Et redningshold kørte med udrykning til området og sendte en mand ned i kloakkerne ved at åbne et dæksel.

- Det første, de hørte, var råb om hjælp, siger Adel Hagekhalil fra byens forvaltning.

Da teenageren var reddet op, blev hans øjne og næse øjeblikkeligt renset, hvorefter drengen kunne ringe til sin familie.