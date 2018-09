Talsmand forsvarer EU-ansættelse efter beskyldning om kup

Fire løftede pegefingre fra EU's ombudsmand og beskyldninger om en kuplignende ansættelse af generaldirektør Martin Selmayr preller delvist af på EU-Kommissionen, som kritikken er rettet imod.

- Vi har modtaget den (ombudsmandens rapport, red.). Men vi deler ikke alle aspekter af den, siger talsmand Margaritis Schinas i EU-Kommissionen.

Kommissionen har ifølge talsmanden fulgt "alle regler for ansættelser af embedsmænd", og han vender en kritisk pegefinger den anden vej.

Schinas spørger retorisk på et pressemøde tirsdag, hvordan ombudsmanden kan beskylde EU-Kommissionen for at være både "undvigende", "i forsvar" og "krigerisk" på en og samme tid.

Sagen handler om ansættelsen 21. februar af Martin Selmayr til topjobbet som chef for EU-Kommissionens 33.000 ansatte.

Tyskeren blev i løbet af et enkelt møde forfremmet to gange, og EU-Parlamentet har i en resolution kaldt processen et kup.

Den har været fordækt, lyder det fra parlamentet, hvis krav har været, at andre kandidater skal have mulighed for at søge posten igen.

Tirsdag fremlægger EU's ombudsmand en omfattende kritisk rapport. Hun påpeger, at Selmayr skulle have erklæret sig inhabil tidligere, og hun kritiserer, at EU-Kommissionen ikke sikrede sig mod en interessekonflikt.

- Vi ser ingen interessekonflikter, siger Schinas.

Ombudsmanden retter også en kritik af EU-Kommissionens pressetjeneste, som ikke har været klar nok i svar til journalister, der har spurgt til sagen.

- Vi møder op 20 mand hver dag. Vi respekterer, at I har højere forventninger. Men vi gør det så godt, som vi kan, siger Schinas, som kalder det en "enorm investering" i kommunikation.

EU-Kommissionen arbejder på et svar til ombudsmanden, hvori man vil påpege, at man mener, at ombudsmanden har misforstået dele af processen.