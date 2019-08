Taliban har indledt angreb på stor afghansk by

Afghanistans regering siger, at oprørere fra Taliban lørdag har indledt et angreb fra flere fronter på den strategisk vigtige by Kunduz i det nordlige Afghanistan. Byen har været udsat for hyppige angreb siden 2015.

Angrebet blev indledt klokken 01.00 natten til lørdag (klokken 22.30 fredag dansk tid) fra flere forskellige steder.

- Indtil videre er otte medlemmer af Taliban blevet dræbt øst og vest for Kunduz, siger en talsmand for politiet i byen, Sayed Sarwar Hussaini.

Angrebet kommer på et tidspunkt, hvor USA melder om store fremskridt i fredsforhandlinger med Taliban. Forhandlingerne, som finder sted i Doha i Qatar, skal føre til en delvis tilbagetrækning af de amerikanske styrker i Afghanistan.

- Kampe er i gang. Kommandostyrker er ankommet og forsøger at trænge Taliban tilbage, hedder det.

En AFP-journalist i byen, siger, at der kan høres skudveksling med både mindre håndvåben og tunge våben i fire forskellige områder af byen.

En talsmand for Taliban, Zabiullah Mujahid, siger, at oprørsbevægelsen har indtaget adskillige regeringsbygninger.

Sidst i september 2015 indtog Taliban kortvarigt Kunduz. Gruppen blev først drevet ud af byen igen efter intense amerikanske luftbombardementer af dens stillinger.

Kunduz er Afghanistans femtestørste by. De fleste beboere er tadsjiker, og byen ligger ikke langt fra grænserne til Tadsjikistan og Usbekistan.

Situationen i Afghanistan har overordnet set har været den samme i adskillige år. Taliban er ikke i stand til at vinde terræn ved at indtage byer eller vigtige strategiske områder og bevare kontrollen over dem i længere tid.

Siden 2015 er Kunduz blevet angrebet af Taliban adskillige gange, men det er ikke lykkedes oprørerne at indtage den igen.

USA's præsident, Donald Trump, sagde i denne uge, at amerikanerne vil opretholde en militær tilstedeværelse i Afghanistan med 8600 soldater efter en fredsaftale med Taliban.

Den amerikanske leder siger, at USA også vil opretholde en effektiv efterretningstjeneste i landet.

I øjeblikket har USA 13.000 soldater udstationeret i landet.