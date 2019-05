Taliban angriber amerikansk hjælpeorganisation i Kabul

Mindst ni personer er onsdag blevet kvæstet under et Taliban-angreb mod en amerikansk hjælpeorganisation i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Angrebet begyndte med en kraftig eksplosion ved kontorer, som tilhører den private amerikanske hjælpeorganisation Counterpart International.

En sort røgsøjle steg op over byen fra stedet, hvor bygningen blev rystet af en eller flere eksplosioner.

- Mindst ni personer blev kvæstet, siger en talsmand for Sundhedsministeriet, Wahidullah Mayar.

- Politiet har omringet stedet, og en oprydningsoperation er i gang, siger Indenrigsministeriets talsmand, Nasrat Rahimi.

Talsmand for Taliban Zabiullah Mujahid skriver på Twitter, at Counterpart International er involveret i "skadelige aktiviteter i Afghanistan", og at organisationen er knyttet til US AID.

Mirzahussain Sadid, et øjenvidne, der opholdt sig i området, siger, at han hørte tre eksplosioner efterfulgt af skudsalver.

- Vi begyndte at løbe ud fra bygningen. Mens jeg løb udenfor, hørte jeg skud og eksplosioner fra granater i nærheden, siger et andet øjenvidne, Akbar Khan Sahadat, som arbejder på statsadvokatens kontor lige ved stedet, hvor angrebet skete.

Angrebet skete under ramadanen, den muslimske fastemåned, på et tidspunkt, hvor forhandlere fra USA og Taliban er samlet i Qatars hovedstad, Doha. Her fortsætter forhandlinger om en fredsaftale, der skal bringe den 18 år lange krig til en afslutning.

Under et fredsmøde i Kabul i forrige uge, en såkaldt loya jirga, tilbød præsident Ashraf Ghani Taliban våbenhvile på den første dag af ramadanen, men oprørsbevægelsen afviste det.