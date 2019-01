Taiwans bikiniklatrer dør efter styrt fra bjergside

Redningsmandskab i Taiwan arbejder tirsdag på at bjærge liget af en omkommet klatrer, som blev berømt på sociale medier ved at tage selfier på bjergtoppe, mens hun var iført bikini.

Gigi Wu - som hendes fans omtalte som "Bikiniklatreren" - fortalte via en satellittelefon lørdag til venner, at hun var styrtet ned i en slugt i Taiwans Yushan nationalpark og var blevet hårdt kvæstet.

Redningshelikoptere blev sat ind for at komme hende til undsætning, men dårligt vejr vanskeliggjorde operationen, og hun blev først lokaliseret mandag, da hun var død af sine kvæstelser.

- Vejrforholdene i bjergene er ikke gode, og vi har bedt redningsfolkene om at flytte den omkomne til et mere åbent sted. Når vejret tillader det vil en helikopter hente liget og bringe det ned, siger Lin Cheng-yi fra redningsmandskabet i nationalparken.

Embedsmænd siger, at den 36-årige Wu havde fortalt sine venner, at hun var ude af stand til at bevæge den nederste halvdel af kroppen efter et fald på 20-30 meter. Hun var i stand til at oplyse sine koordinater.

Wu var normalt iført almindeligt klatredragt, når hun besteg et bjerg, og skiftede først til bikini, når hun nåede toppen.

I et interview med den lokale tv-kanal FTV sidste år sagde hun, at hun havde taget selfier på over 100 bjergtoppe over fire år.

- Jeg tog en bikini på hvert sted. Jeg har kun omkring 97 bikinier, så jeg er kommet til at bruge nogle flere gange ved et uheld, sagde hun.

Til et spørgsmål om, hvorfor hun gjorde det, svarrede hun:

- Det ser smukt ud. Hvad skulle man have imod det?

Selv om Taiwan overvejende er et tropisk land, så har det et væld af bjergtinder, hvor det om vinteren ofte er isnende koldt. De fleste tinder er over 3000 meter høje.

Gigi Wu var en af en af en række "actionstjerner" på sociale medier, som er omkommet ved en ulykke.

I sidste uge blev et indisk par fundet nedenfor en populær udkigspost i Californiens Yosemite nationalpark, efter at vandrere havde fundet deres kameraudstyr på toppen af klippen.