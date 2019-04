TV-station: Sudans præsident, Omar al-Bashir, er gået af

Regeringskilder i Khartoum bekræfter, at Bashir er trådt tilbage, mens protester fortsætter.

Sudans præsident, Omar al-Bashir, er trådt tilbage, siger en provinsminister til tv-stationen Al Hadath.

Regeringskilder i Khartoum bekræfter, at Bashir er trådt tilbage.

Det sker på et tidspunkt, hvor titusindvis af demonstranter fortsætter langvarige protester mod styret i de centrale dele af Khartoum.

Lokale medier siger, at der er indledt møder om at indsætte et overgangsstyre.

Øjenvidner i Khartoum siger, at militæret har indtaget forskellige stillinger omkring forsvarsministeriet, mens soldater og særlige sikkerhedsfolk er blevet indsat på større veje og broer i Khartoum.

Der har været uafbrudte demonstrationer seks dage i træk.

Nyhedsbureauet AP skriver, at pansrede køretøjer og kampvogne er parkeret i gaderne og nær broerne, som krydser Nilen og i området omkring det militære hovedkvarter.

Militæret i Sudan sagde tidligt torsdag, at det ville komme med en "vigtig meddelelse".

Bashir indførte i slutningen af februar undtagelsestilstand. Det var et forsøg fra den kontroversielle præsident på at stække flere ugers voldsomme demonstrationer mod hans styre.

Mange sudanere udtrykker vrede over, at Bashir har haft så dårligt et greb om økonomien. Det har ført til højere priser på fødevarer og mangel på brændstof og hård valuta.

Bashir er blandt andet eftersøgt af Den Internationale Straffedomstol i Haag for sin rolle i folkedrabet i Darfur.

Han har siddet på magten i det afrikanske land siden et militærkup i 1989.

Mindst 32 mennesker er blevet dræbt siden protesterne begyndte 19. december sidste år som en reaktion mod regeringens beslutning om at øge priserne på brød.

Nødhjælpsgruppen Læger for Menneskerettigheder mener, at antallet af dræbte er oppe på 65.